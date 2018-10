Tunisie: «Faciliter l'intégration dans la société»...

Heureusement pour les athlètes licenciés à cette fédération qui ont pu avoir enfin des membres actifs après avoir eu officiellement les rênes de ladite fédération.

A cette heureuse occasion, le nouveau président, Habib Samcha, accompagné de tout le bureau, a organisé un point de presse pour présenter son plan d'action et sa stratégie pour les quatre ans à venir : «Nous avons hérité d'une situation catastrophique. Il a fallu reconstruire pour inciter nos athlètes à pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. Nous avons fait le tour des clubs pour voir leurs préoccupations. Nous nous sommes réunis avec les présidents des ligues. Il est bon de souligner que nous avons actuellement 136 clubs et nous comptons augmenter ce chiffre.

Notre but est de vulgariser encore plus notre discipline en dépit d'un budget catastrophique. Il faut créer des centres de formation dans toutes les régions et encourager les équipes sportives régionales pour qu'elles soient compétitives à l'échelle nationale et internationale. Il est indispensable de chercher des sponsors et faire des jumelages avec les autres fédérations similaires. Mais ce qui est grave, c'est que nos moyens sont très limités pour aller de l'avant en dépit de notre volonté de structurer ce sport. Nous avons aussi décidé de mettre deux programmes différents : l'un pour les élites et l'autre pour ceux qui pratiquent sport et loisir», a souligné Habib Samcha.

Soumaya Boussaïd héberge dans le stade ?

Evoquant les conditions désastreuses du stade d'athlétisme, le président a été très ferme et soucieux. «Je n'ai jamais vu une infrastructure aussi catastrophique que celle du stade d'athlétisme. La salle de musculation est défectueuse et indigne d'en avoir le nom. Une salle de sauna qui n'existe pas. Il est urgent que la tutelle fasse le nécessaire. Il est aussi à souligner les mauvaises conditions d'hébergement de la championne d'Afrique Soumaya Boussaïd qui vit dans une salle au Stade d'Athlétisme. Incroyable mais vrai», a encore souligné le président de la Ftsh.

Il est déplorable de constater cette situation catastrophique pour les athlètes qui ont besoin d'un bon environnement pour se hisser au niveau mondial et olympique. La tutelle doit intervenir surtout pour le cas de Soumaya Boussaïd.

Un calendrier consistant

La direction technique a élaboré le calendrier national, et ce, pour préparer comme il se doit les prochains championnats du monde en 2019.

- 20/10/2018 : 1ère journée à Sfax et à Gabès

- 17/12/2018 : Tournoi de football

- 19/01/2019 : Athlétisme à Jendouba, Mahdia et Tozeur

- NB : le calendrier est très riche en compétitions.