Tunisie: Du « tourisme » politique

Le jeu des partis et leur vivacité au diapason du mouvement de la société réelle, exige de laisser les débats entre les diverses expressions politiques et sociales, entre les personnalités politiques, intellectuelles, universitaires, syndicales et culturelles de tout bord, se développer tout à fait librement à la recherche des meilleures voies de l'émancipation nationale, de la prospérité collective et de la paix civile.

Quoi qu'il en soit, il serait malvenu et antidémocratique de recourir à l'interdiction de ces migrations d'un parti à l'autre et d'un groupe parlementaire à l'autre, tout simplement parce que les élus des différents partis représentés au parlement sont, en fait, les élus du peuple, qu'ils représentent individuellement sans la moindre contrainte de la part de la formation politique sous les couleurs de laquelle ils se sont présentés. Laquelle est libre de les exclure de ses rangs, pas du parlement.

