Tunisie: Les partis politiques divisés

De son côté, le Front Populaire s'est tout simplement contenté de jeter un pavé dans la mare.

Pas de retentissement politique

Si la justice semble s'être saisie de l'affaire, le retentissement politique escompté par les adversaires politiques d'Ennahdha n'a pas eu lieu. Ennahdha, élément incontournable de la vie politique tunisienne, peut compter sur ses 69 députés pour le rester. Au parlement, rien ne peut passer sans l'aval d'Ennahdha. Pendant que l'enquête parlementaire sur l'embrigadement des jeunes piétine. Toujours est-il que le porte-parole du Front Populaire Hamma Hammami se dit déçu par les réactions timides des partis politiques, vis à vis de ce qu'il estime être des "révélations" dans les affaires d'assassinats politiques. Dans un communiqué, le Front Populaire appelle les partis, les organisations et les personnalités nationales démocratiques et progressistes à "élever la voix et à demander une enquête à propos de l'existence d'une branche secrète à l'intérieur du parti Ennahdha et son lien avec les assassinats politiques". Le Front Populaire a par ailleurs considéré que l'affaire ne concerne pas uniquement les Frontistes, mais tous ceux qui veulent faire face au terrorisme, faire triompher la démocratie et lutter contre le retour de la dictature.

Pétition

De son côté, le groupe parlementaire du Front Populaire s'active pour tenter de donner une suite à ces accusations et soupçons. Les députés Aymen Aloui et Nizar Amami sont chargés de recueillir les signatures requises pour convoquer les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour s'expliquer lors d'une séance plénière. "Je ne peux rien vous dire, nous avons des instructions de la direction du Front pour ne pas donner des détails sur cette question", nous répond Aymen Aloui lorsque nous lui demandons combien de signatures ont été recueillies par la pétition jusqu'à présent. Nous avons donc fait le tour des groupes parlementaires pour savoir qui sont ceux qui l'ont signé ou qui sont disposés à la signer. Parmi les signataires, nous retrouvons Ghazi Chaouachi député du parti Al-Tayar (groupe démocrate), qui nous confirme que l'ensemble des élus d'Al Tayar ont d'ores et déjà signé. "Personnellement, ce qui m'inquiète au plus haut point, ce sont les enregistrements sonores, qui nous interpellent et nous font craindre pour la sécurité nationale, nous souhaiterions donc avoir des explications de la part du ministre de l'Intérieur».

Y a-t-il véritablement un organisme de sécurité parallèle?". Sur la question de la justice, l'avocat et député Ghazi Chaouachi, reconnaît que le troisième pouvoir est toujours souffrant et qu'on ne peut, à l'heure actuelle, parler d'une justice parfaitement indépendante. Il estime qu'aujourd'hui encore "la justice continue à recevoir des instructions de la part du pouvoir". "La justice, avec les moyens actuels dont elle dispose et son mode de travail archaïque, est dans l'incapacité de faire toute la lumière sur les assassinats politiques, continue Ghazi Chaouachi. Elle peut tout juste mettre la main sur les auteurs de ces crimes, mais pas sur les commanditaires. Il faut que l'ensemble des institutions de l'Etat prêtent main-forte à la justice dans ces affaires".

Selon les convictions politiques

De son côté, le député Yassine Ayari (indépendant) n'a pas encore signé, mais affirme qu'il pourrait le faire dans les jours qui viennent. Cependant, le député ne souhaite pas acculer la justice. "Le député représente le pouvoir législatif et la justice représente un autre pouvoir, explique Yassine Ayari. Cela donc me gêne de donner mon avis sur la justice, car je respecte les autres pouvoirs". Il ajoute : "D'après ce que je sais, la justice s'est saisie de cette affaire, alors que veut-on de plus ?".

Du côté de Nida Tounès, la députée frondeuse Fatma Mseddi a affirmé avoir signé la pétition, vu la gravité de l'affaire.

"C'est une affaire qui concerne la patrie, qui touche à la sécurité nationale, avec une présomption d'infiltration des appareils sécuritaires de l'Etat, déclare-t-elle à La Presse. Il est du devoir de chacun d'entre nous de demander des comptes aux responsables".

Divisés autour de la suite à donner à cette affaire, les députés risquent de créer une nouvelle crise, mais surtout d'étouffer à jamais tout espoir de vérité.