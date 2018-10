Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - "Grave erreur" de Richi Michael Mbebele

Depuis le 9 octobre, deux experts du Département américain de l'agriculture (USDA), Brian Guse et Curtis… Plus »

Ce film long-métrage dure environ 1h 30 mn et est interprété en français. Il a été produit par Afro-ciné Entertainment en union avec Archétype INV. Il affiche plusieurs acteurs dont Michael Thamsy dans le rôle d'Hervé, Georges Mboussi dans celui d'Edouard, Amanda Baye interprétant Samantha et Richi Mbebele jouant le rôle de Fred. Notons que le réalisateur congolais, Richi Mbebele, promet du lourd avec la sortie de "Grave erreur 2" dont la date n'a pas encore été publiée.

Coup de malheur ou force du destin ? En tout cas, entre manipulation et faiblesse charnelle, Edouard subira la mauvaise foi des deux personnes qu'Hervé faisait amplement confiance. "Grave erreur" dénonce notamment comme vice la rancune, la jalousie et le manque de discrétion qui peuvent s'avérer irréversibles dans certaines situations.

Sorti en fin 2015 et sur le marché depuis début 2016, le film "Grave erreur" relate l'histoire d'Hervé, un jeune cadre bienveillant, entretenant une bonne relation avec Edouard, un homme âgé, à son service depuis près de neuf années. Marié depuis trois années à sa femme Samantha, Hervé demeure plutôt clément avec Edouard, à l'égard duquel il témoigne énormément de respect bien qu'étant son employé. La jeune femme, éprise de jalousie pour le domestique, ne tardera pas à le manifester surtout lorsque son conjoint décide d'offrir une maison à Edouard et de financer les études de ses deux garçons, orphelins de mères.

