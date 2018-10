Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et la Namibie veulent optimiser leur potentiel économique

Depuis le 9 octobre, deux experts du Département américain de l'agriculture (USDA), Brian Guse et Curtis… Plus »

Au plan politique et diplomatique, la République du Congo et la Namibie entretiennent d'excellentes relations. « Ce sera une coopération gagnant-gagnant. Nous veillerons en sorte que nos deux peuples continuent à interagir dans les deux domaines cités pour développer nos économies », a ajouté Vilio H. Hifindaka.

L'échange a été fructifiant, a assuré le diplomate namibien au sortir de la séance de travail. « Avec la ministre, nous avons discuté des moyens de développer les PME et le secteur artisanal. Nous avons essayé de voir les différentes méthodes et opportunités pour faire avancer la coopération entre les deux pays », a-t- il déclaré, ajoutant qu'ils ont insisté sur l'échange d'expériences.

La ministre des petites et moyennes entreprises (PME), de l'artisanat et du secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany, s'est entretenue sur le sujet, le 11 octobre à Brazzaville, avec l'ambassadeur de la Namibie au Congo, le major-général Vilio H. Hifindaka.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.