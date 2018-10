Afrique: Littérature - Samuel Nja Kwa publie "Africa is music"

Le journaliste et photographe français, d'origine camerounaise, est de retour après son premier ouvrage devenu une référence, " Route du jazz".

« Mes voyages m'ont permis de redécouvrir l'Afrique à travers la musique», nous confie Samuel Nja Kwa. Il revient avec un nouvel ouvrage hommage à l'Afrique. Ce livre inédit de pas moins de trois cents pages raconte, à travers des photos, l'histoire de la musique africaine et aussi le parcours de cet artiste passionné.

Les photos de Samuel Nja Kwa permettent de voir les artistes en coulisse ou sur scène et temoignent d'une activité musicale foisonnante. Il y a des clichés de ceux qui font figure d'autorité de la musique africaine, tels Wendo Kolosoy ou encore Myriam Makeba mais aussi des artistes qui incarnent l'actualité musicale du continent dans toute sa créativité et son ouverture vers le monde comme le Sénégalais Alune Wade, la Congolaise Helmie Bellini. En plus des images, l'auteur a fait appel à une vingtaine de contributeurs pour ajouter des textes en guise de grille de lecture.

Trois des contributeurs sont originaires de la République du Congo. Il s'agit du journaliste et écrivain Clément Ossinondé, l'auteur et promoteur culturel Marien Fauney Ngombé et la journaliste Raïssa Okoi. Cette dernière signe un texte didactique sur la musique africaine urbaine et met en évidence son évolution qui occupe les premières places des chants à travers le monde.

Clément Ossinondé et Marien fauney Ngombé ont chacun signé des textes sur la rumba. Le premier a proposé un texte avec les grandes dates et les acteurs de premier plan de l'histoire de la rumba. Le second a écrit une nouvelle qui raconte la rumba et le mysticisme dans cette musique, en imaginant une histoire autour de deux tenancières de bars rivales.

Un beau livre qui devrait donner naissance à des expositions très prochainement.