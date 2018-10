Congo-Brazzaville: Lire ou relire - "Réminiscences écarlates et échos cathartiques" de Pascal Tchibouanga

Depuis le 9 octobre, deux experts du Département américain de l'agriculture (USDA), Brian Guse et Curtis… Plus »

Pascal Tchibouanga est natif du Congo-Brazzaville en 1963. Avant ce recueil de poèmes, il a d'abord publié à l'Harmattan deux pièces de théâtre, "Taradh et les enfants musiciens" en 2011 et "Monsieur Siamois suivi de Un certain Pâhouh" en 2014.

A l'image du style de l'écrivain Benoît Moundélé-Ngollo, Pascal Tchibouanga compose des textes ayant des formes architecturales très attrayantes, mettant en relief une poésie majeure. Le désenchantement et le désarroi exprimés par des anaphores et autres tournures esthétiques.

Triste réalité et moroses anecdotes sont rapportées sous forme poétique. L'auteur met en évidence le tragique de la guerre avec des images qui traduisent un tableau cauchemardesque et lugubre.

