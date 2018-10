Madagascar: Violette Kakyomya - La représentante des Nations unies dénonce les entraves au processus électoral

La représentante des Nations unies, Violette Kakyomya, donne son avis sur les contestations concernant la liste électorale.

La diplomate de se demander les raisons qui ont poussé certains à discuter de la liste électorale. « Pourquoi ne pas avoir vérifié avant ? », s'interroge-t-elle.

La coordonnatrice résidente du système des Nations unies, Violette Kakyomya, et le président de la CENI, Hery Rakotomanana, ont organisé un petit-déjeuner de presse avec les membres des médias, hier, à l'hôtel Colbert. A l'ordre du jour, les huit ateliers organisés dans les différentes régions du pays. Il a également été question de la charte d'engagement des professionnels de la presse et des médias malgaches portant notamment sur 10 points. Outre ces sujets, les anomalies observées dans la liste électorale ont été également abordées. Lors de son intervention, la coordonnatrice résidente des Nations unies déplore, voire dénonce : « Pourquoi les discussions sur la liste électorale sont comme cela aujourd'hui. Quelles en sont les raisons ? Après la liste électorale, on trouvera encore quelque chose pour empêcher le processus électoral ». Et elle d'enchaîner : « Pourquoi ne pas avoir vérifié avant ? C'est très politique ».

Responsabilités. De son côté, le président de la CENI de souligner : « Nous n'avons pas cessé de rappeler aux gens de vérifier si leur nom était inscrit sur la liste électorale ». Toujours sur le même sujet, Hery Rakotomanana d'annoncer également qu'une rencontre avec les 36 candidats en général ainsi que le Collectif des 22 candidats aura lieu incessamment, sans toutefois avancer une date. Il se dit prêt à dialoguer. D'ailleurs, la CENI ne dégage pas ses responsabilités par rapport aux imperfections de la liste électorale.

Couverture électorale. Pour en revenir aux 10 engagements des professionnels de la presse, citons, entre autres, l'engagement de défendre le devoir et le droit d'informer dans le cadre des textes réglementaires ; d'assurer une couverture électorale équitable et sans discrimination, en donnant à tous le droit de s'exprimer ; de s'abstenir durant la période électorale de diffuser des informations mensongères ou pouvant provoquer des crises et résister à toutes formes de pression et de manipulation.