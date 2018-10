Madagascar: DHL Express - Meilleur employeur en Afrique

Nous souhaitons également qu'ils soient fiers de faire partie de l'équipe internationale de DHL. Nous ne pouvions être plus heureux que cela soit confirmé par le 'Top Employers Institute' », a déclaré Hennie Heymans, CEO de DHL Express Afrique subsaharienne. Cette année, DHL a reçu 22 certifications dans 21 pays d'Afrique subsaharienne, incluant Madagascar. Parmi ses certifications figure la convoitée « Intercontinental Award » pour avoir reçu le plus grand nombre de certifications « Top Employer » sur le continent.

Offrir des conditions exceptionnelles à ses employés ! C'est le critère pour l'obtention de la certification « Top Employer en Afrique », pour les entreprises qui opèrent dans quatre pays ou plus. Pour la cinquième année consécutive, DHL Express figure parmi les entreprises certifiées et obtient le plus grand nombre de certifications. Cette distinction lui a été décernée lors de la prestigieuse cérémonie de certification Top Employer Africa 2019, qui s'est tenue à Sandton, le 4 octobre dernier. « Chez DHL Express, nous apprécions nos employés et nous nous efforçons constamment de nous assurer qu'ils sachent à quel point leur travail compte.

