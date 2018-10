Madagascar: Ikolo - Un produit cosmétique naturel

Les produits made in Ikolo.

Prendre soin de soi pour rayonner représente un dessein et un acte tout à fait humain. Il répond au besoin de l'humanité d'embellir son apparence.

Des mannequins et des femmes élégantes sont venus assister à l'exposition des produits cosmétiques fabriqués par Ikolo hier à 10 heures.

Les produits cosmétiques naturels à la malgache ! La conservation de l'environnement est primordiale pour la société Ikolo. Les Malgaches aiment les produits Ikolo, néanmoins, certains estiment que les produits « made in Madagascar » ne sont pas au niveau par rapport à ceux de l'extérieur. Ils jugent l'efficacité des produits. En revanche, ceux qui sont fidèles achètent parce qu'ils sont convaincus des produits issus de la cosmétique biologique. D'autres clients observent le contenu, et sont d'emblée réticents. « Le contenu et le contenant doivent être de bonne qualité pour que les acheteurs soient séduits », affirme la gérante d'Ikolo, Holiniaina Rakotomalala. Comme toutes les entreprises, Ikolo a rencontré des difficultés. Mais les responsables n'ont pas perdu espoir. Puisque qu'il s'agit de passion et de courage, ils ont réussi à donner vie et rentabilité à leur entreprise. « Au début, nous n'avions pas de bénéfices, mais avec le cœur plein de courage, nous avons relevé le défi, et nous y voilà » rajoute la gérante.

La plupart des entreprises sont victimes de la contrefaçon. D'autant plus que les produits ne sont pas protégés. Pour faire face à cela, Ikolo cherche à se démarquer. L'entreprise ne cesse de défendre ses fabrications. Les produits malgaches sont concurrentiels et compétitifs sur le marché international.

Créé en décembre 2015, Ikolo est à un niveau supérieur et commence à conquérir le cœur des Malgaches en général et les fans de cosmétique en particulier. Actuellement, l'enseigne dispose de quatre points de vente : à Besarety, Andohalo, Antsahabe et à Talatamaty.