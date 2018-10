Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Itasy et Tsiroanomandidy témoins de ses réalisations

Dans ses différents déplacements une foule immense a été toujours au rendez-vous.

Pour son 5e jour de campagne, le candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina a été à respectivement à Arivonimamo, Ankazobe et Tsiroanomandidy où il a partagé avec les populations de ces localités sa propre vision d'un développement durable, compilée dans la « Vision Fisandratana» », qu'il a d'ailleurs entamée durant son premier quinquennat.

Preuve. Témoins vivants des réalisations objectives et effectives de Hery Rajaonarimampianina durant son régime, les populations d'Itasy et de Tsiroanomandidy sont convaincues de l'importance vitale de la continuité des actions dans le cadre de cette « Vision Fisandratana ». De plus, elles ont eu la preuve, durant ces 4 dernières années, selon leurs dires, que Hery Rajaonarimampianina est un homme d'action, de parole et que toutes ses réalisations dans le District d'Arivonimamo, entre autres, en témoignent. Dans ces perspectives, elles s'en remettent entièrement au candidat n°12 et ont exprimé leur détermination à voter de nouveau pour lui. Le candidat Hery Rajaonarimampianina, pour sa part, a déclaré, que c'est le moment idéal d'étaler les réalisations et les acquis.

C'est le moment de relever les défis en termes d'amélioration des conditions de vie sociale de la population de manière à les sortir de l'extrême pauvreté causée par les crises sociopolitiques que le pays a traversées. « Vous m'insufflez de la force, je vous encourage à faire montre de force », s'est-il adressé aux milliers de villageois d'Arivonimamo en faisant allusion à son prénom signifiant « force ». « Diriger un pays nécessite une expérience avérée, notamment en ce qui concerne les relations avec les pays étrangers et avec les partenaires internationaux. Accordez-moi du temps, je reste entièrement disposé à assurer la continuité des efforts que j'avais concédés... », a-t-il conclu.

Dans la foule qui avait accueilli le candidat n°12 à Vonizongo Ankazobe, les 15 maires des communes rurales de ce District n'ont pas caché leur soutien indéfectible à Hery Rajaonarimampianina pour les améliorations qu'il avait apportées et qu'il continuera d'apporter à leurs localités respectives. « C'est un homme ayant fait ses preuves », ont déclaré ces élus.

Le candidat n°12, durant son allocution, a mis en garde les habitants d'Ankazobe contre les promesses mirifiques et tonitruantes de certains candidats au cours de cette campagne électorale. Force est d'admettre, a-t-il dit que le moment est idéal pour formuler de vaines promesses dans l'objectif de se faire élire. « Vous êtes témoins, a-t-il dit, de mes réalisations concrètes depuis que j'étais au pouvoir. Je connais parfaitement les maux qui minent la population et pour continuer d'y remédier, je vous sollicite de bien orienter votre choix, en toute liberté et sans aucune contrainte ». Par la même occasion, le candidat n°12 a annoncé la multiplication des bataillons inter-armes dans ce District, à l'instar de ceux mis en place à Tsiroanomandidy et dans les Régions Atsimo. Sa priorité sera l'essor économique du monde rural et Ankazobe sera inclus dans son programme. Toujours est-il que le candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina a profité de ce déplacement à Ankazobe pour remettre des motos et 130 téléphones portables aux élus et autorités locales d'Ankazobe.

Une foule immense. La population de Tsiroanomandidy a réservé un accueil triomphal au candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina aujourd'hui. Le candidat a terminé son 5e jour de campagne dans cette grande ville de la Région Bongolava où il a eu la surprise d'une haie d'honneur très grandiose aussi bien à sa descente de son hélico, que sur tout le trajet qui menait vers le stade de KAPJI où l'attendait impatiemment une foule immense avec aux premiers rangs, des élus et des représentants des maires de toutes les communes du District. Tous ont affirmé rouler pour le candidat n°12 et se sont empressés de le lui dire directement.

D'entrée de jeu, le candidat Hery Rajaonarimampianina a invité tous ceux qui sont disposés à développer le pays à soutenir sa candidature pour le 7 novembre prochain. Que ce soit une concurrence saine, a-t-il laissé entendre.

Le candidat n°12 a désormais la certitude d'acquérir le soutien sans conditions de ces milliers de villageois et d'élus de Tsiroanomandidy qui ont profité de son passage pour rappeler toutes ses réalisations ayant transformé pour beaucoup leurs conditions de vie quotidienne.

Cependant, cette grande popularité du candidat n°12 n'était pas du goût de certains individus qui se sont infiltrés dans la foule pour dénigrer le candidat n°12 à coups de sifflets... Ces tentatives malveillantes ont été déjouées, des éléments perturbateurs ont été interpellés puis interrogés. Ils ont alors avoué qu'ils sont payés par des députés du MAPAR pour semer le trouble. Ailleurs également, des individus malveillants avaient lâché un troupeau de zébus sur la foule dans l'objectif de destabiliser le candidat n°12. Mais leur plan machiavélique avait échoué... et n'ont pas pour autant découragé le candidat Hery Rajaonarimampianina dans son élan pour se rapprocher de la population de base. Il s'est contenté d'inviter ses concurrents à entretenir l'esprit démocratique et à changer de mentalité dans le seul but commun de mener le pays et le peuple vers un développement durable.