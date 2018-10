Congo-Brazzaville: Ecole paramédicale de Brazzaville - La Fondation MTN fait don d'une salle multimédias

Le ministre Fylla Saint-Eudes a indiqué que ce don entre dans le cadre du partenariat durable pour arrimer l'établissement aux technologies de l'information et de la communication. Il a, en outre, invité les apprenants et enseignants à mettre du sérieux dans l'utilisation de ce don, afin que cet accord aboutisse à la couverture d'autres écoles paramédicales.

Les installations permettent aux apprenants d'accéder à la formation et à entreprendre les recherches. La bibliothèque est composée de livres de littérature et ceux des matières techniques spécialisées dans le domaine de la santé.

L'ouvrage, démarré en août dernier, a pris fin en septembre. La salle multimédias de Ecole paramédicale et médico-sociale de Brazzaville (EPMS-B) a une capacité d'accueil de trente configurations informatiques connectées à internet et une salle de bibliothèque de soixante places. Les deux pièces ont été construites dans l'objectif de connecter les écoles paramédicales pour les travaux en équipe.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée, le 12 octobre, sous le patronage du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de l'emploi et de de la formation qualifiante, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

