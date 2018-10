Congo-Brazzaville: Département du Pool - Todd P. Haskell salue les progrès en cours

Le diplomate américain a également souligné la nécessité de son pays de comprendre la situation de crise économique que traverse le Congo, avant d'évoquer les possibilités de renforcer les liens de collaboration entre le parlement congolais et le congrès américain. Les deux personnalités ont noté de bonnes relations entre le Congo et les Etats-Unis.

Reçu en audience le 12 octobre à Brazzaville par le président du Sénat, Pierre Ngolo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiare des Etats-Unis au Congo, Todd P. Haskell, s'est dit satisfait des progrès constatés aujourd'hui dans le Pool, après la signature de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, en décembre dernier.

