Afrique: Forum des femmes journalistes d'Afrique - La deuxième édition portera sur le traitement médiatique des questions migratoires

La deuxième édition des Panafricaines a donc pour objectifs, entre autres, de mobiliser les médias africains pour la stimulation de débats publics autour des questions de la migration; contribuer à corriger l'image du migrant aux yeux des opinions publiques en Afrique ou dans le reste du monde; favoriser une plus grande visibilité des questions migratoires spécifiques aux femmes, dans leur pays d'origine ou d'accueil; s'appuyer sur le réseau des Panafricaines pour consolider le respect des règles de déontologie journalistique et d'éthique professionnelle dans le traitement des questions migratoires.

A propos des migrations, en effet, Sa Majesté Mohammed VI déclarait, en janvier dernier à Addis Abeba, lors du sommet de l'Union africaine: « Il est donc temps de déconstruire un à un les mythes associés à la migration qui est un phénomène naturel qui constitue la solution et non pas le problème ».

Le directeur général du groupe 2M a souligné, à cet effet, que l'événement qui pointe à l'horizon était pour eux le prolongement naturel des valeurs portées par leur chaîne, notamment la place légitime qui doit revenir à la femme dans les sociétés et plus particulièrement dans la sous-région. « C'est ce que nous faisons à travers le travail remarquable du Comité parité et diversité de 2M depuis plus de cinq ans », a dit Salim Cheik.

Prélude à l'événement, le directeur général du groupe de presse 2M, Salim Cheikh, et Fathia Elaouni, rédactrice en chef principale en charge de la Radio nationale 2M, ont organisé récemment un face-à-face avec les journalistes des médias locaux ainsi que la presse panafricaine et internationale accréditée au Maroc.

Plus de deux cents femmes journalistes des cinquante-quatre pays du continent vont se retrouver, les 26 et 27 octobre à Casablanca, au Maroc, pour débatrre sur le thème « Migrations africaines : une chance pour le continent, une responsabilité pour les médias ».

