Congo-Brazzaville: Education - Brazzaville va accueillir le 33e colloque sur la reconnaissance et équivalence de diplômes

Les bénéficiaires congolais et les partenaires européens devront se rencontrer dans les prochains… Plus »

Il a également ajouté que le taux d'insertion d'étudiants en stage, grâce au partenariat école-entreprise socialement responsable, est respecté. Les stages sont en adéquation avec le profil formation des étudiants et en rapport avec leur projet professionnel ainsi que le ratio enseignant professionnel et enseignant chercheur.

Selon son promoteur, Arsène Totokani, après l'agrément définitif, le champ d'action devient plus ambitieux. « L'ouverture du deuxième cycle, c'est-à-dire le cycle de master, l'arrimage et l'affiliation au Cames, l'accroissement des partenariats au niveau régional et international, l'élargissement de l'expertise ainsi que de services à la collectivité, l'ouverture de programmes innovants qui répondront aux nouveaux enjeux sociétal et planétaire, l'entrée de plain-pied dans le domaine de la recherche scientifique sont imminents ».

« L'initiative du ministre congolais est importante lorsqu'on veut promouvoir la compétitivité et la mobilité. La nouvelle convention qui régit la mobilité et la reconnaissance des diplômes, après celle d'Arusha, est celle d'Addis-Abeba qui également s'appuie sur l'assurance qualité », a-t-il ajouté.

