Algérie: Sahli plaide pour l'approfondissement de l'exercice démocratique et la continuité dans le développement

Boumerdes — Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a plaidé, samedi à partir de Boumerdes, pour l'approfondissement impératif de l'exercice démocratique, la promotion de l'esprit de citoyenneté et la continuité dans le développement qui permet de donner davantage de droits au citoyen algérien.

"Le citoyen algérien n'a pas besoin d'une démocratie qui repose sur l'anarchie et l'instabilité, mais plutôt d'une démocratie garante de davantage de stabilité, d'acquis, de droits et de continuité dans le développement dans les différents domaines d'activités", a soutenu Belkacem Sahli dans son intervention lors d'une rencontre régionale en tant que coordinateur de l'initiative du Front national commun ou Groupe des 15+2.

Le SG de l'ANR a appelé à l'accompagnement de l'exercice démocratique par une sensibilisation politique et sociale du citoyen, parallèlement au soutien d'une stratégie nationale économique soucieuse des acquis réalisés et visant à éviter les insuffisances et les disparités rencontrées à travers des régions du pays.

Pour M. Sahli, le but visé par son parti, à travers l'initiative des 15+2, est "d'ancrer une citoyenneté authentique, basée sur le respect des lois de la République" et, par ricochet, "assurer la continuité en vue de préserver les acquis et soutenir l'indépendance et la souveraineté de décision, sous l'égide du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika."

"C'est là l'objectif ciblé par la campagne nationale de sensibilisation, lancée dernièrement par le groupe des 15+2", qui entend, a souligné le SG de l'ANR, "mobiliser le peuple autour du Président de la République et son action constante visant à développer le pays et à approfondir les réformes qui ont assuré sa sécurité et sa stabilité".

"Cette initiative, qui reste ouverte à l'ensemble des forces politiques et sociales actives du pays, veut préserver la stabilité et prémunir le pays de tous les dangers qui le guettent de toutes parts" a soutenu Sahli.

S'exprimant sur la situation au sein de l'APN, il a lancé un appel à toutes les parties concernées au dialogue et à des concessions communes, en vue d'une "solution qui mettra fin au blocage au sein de cette institution vitale", précisant que "Ce blocage donne une mauvaise image d'instabilité législative au pays".

A l'issue de ce discours, présidents et représentants de partis et organisations membres du Groupe 15+2 ont pris la parole, s'accordant sur l'impératif d'élargir la base de cette initiative de "Front populaire commun".

Un Front populaire dicté, selon eux, par "les enjeux auxquels fait face le pays" et dont le message fort est que "la scène politique algérienne est active".

Par ailleurs, les présents à la rencontre ont dénoncé avec force et rejeté catégoriquement les allégations fallacieuses et erronées visant l'Algérie contenues dans le rapport, paru dernièrement, relatif à "l'évacuation des ressortissants africains vers leurs pays", assurant que l'opération a été réalisée "avec l'accord de leurs pays d'origine".

Des membres présents à la rencontre ont également salué les efforts de l'Etat algérien dans le soutien et le renforcement de la coopération avec la Tunisie et la Libye, estimant que c'est là "l'unique solution pour faire face aux risques sécuritaires sur nos frontières".