Algérie: Touati appelle à une nouvelle constitution qui "exprime la volonté du peuple"

Constantine — Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé samedi au cours d'une conférence régionale animée à Constantine à concevoir une nouvelle Constitution qui "exprime la volonté du peuple".

S'exprimant lors d'une conférence de sensibilisation des militants de son parti des wilayas de l'Est tenue à la maison de la culture Malek Haddad, Touati a affirmé qu'"à l'approche de la fin du mandat présidentiel, le FNA appelle à une période de transition durant laquelle l'actuelle mandat sera prolongé de trois ans pour permettre de concevoir une nouvelle Constitution algérienne qui exprime la volonté du peuple sur la base de la déclaration du 1er novembre 1954".

M. Touati a plaidé à ce propos, à l'ouverture d'un dialogue national entre le peuple et ses gouvernants pour définir les grandes lignes de la nouvelle Constitution que le FNA voudrait "populaire et non pas élitiste", a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Touati a déclaré que sa formation politique est "un parti d'opposition qui agit exclusivement en faveur de l'intérêt de l'Algérie et de sa stabilité".Selon lui, "l'Algérie connait actuellement des crises économique, sociale et politique que l'on ne peut résoudre par d'autres crises", et les algériens ont "grand besoin de se rapprocher les uns des autres pour trouver une issue qui préserve la patrie et la nation contre toute atteinte".

"Mu par le sens du patriotisme et par la loyauté envers le pays et ses intérêts, le FNA, a-t-il soutenu, scrute avec attention l'avenir du pays et continuera d'œuvrer énergiquement pour la préservation de l'unité et la stabilité du pays".