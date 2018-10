Centrafrique: Human Rights Watch dénonce de nouvelles exactions à Bria

Dans son communiqué, HRW rappelle que des camps de déplacés ont déjà été attaqués et incendiés par le passé et s'inquiète pour le camp PK3 de Bria. « Espérons que cela ne va pas arriver cette fois-ci. Je pense que la Minusca est bien disposée pour prévenir de tels actes au niveau de Bria », affirme Musa Gassama.

En RCA, les violences ne cessent pas dans la ville de Bria et ses alentours. Human Rights Watch dénonce dans un communiqué publié vendredi 12 octobre les exactions commises par les groupes armés lors d'un nouveau pic de violences ces derniers mois qui a déplacé encore plus de 30 000 personnes. Depuis juin, HRW a documenté le meurtre de 32 civils (24 par le FPRC/8 par les anti-balakas) par les groupes armés. Un bilan sans doute supérieur prévient HRW qui n'a pas pu confirmer toutes les allégations de meurtres à cause des problèmes d'accès et de sécurité.

