Afrique: CAN 2019 - Algérie, Guinée et Côte d'Ivoire gagnent en éliminatoires

Dans le groupe C, les Maliens comptent également 7 points, comme les Algériens ou les Camerounais dans le groupe B (1-0 face au Malawi). En revanche, les « Aigles » n'ont pu battre les Burundais à Bamako (0-0) et voient en outre les Gabonais revenir à trois longueurs d'eux. Les « Panthères » se sont relancées dans ces éliminatoires en battant le Soudan du Sud 3-0. C'était la première rencontre dirigée par le nouveau sélectionneur du Gabon, Daniel Cousin.

Dans le groupe D, l'équipe d'Algérie profite de sa victoire 2-0 face à celle du Bénin et du match nul entre Togolais et Gambiens (1-1) pour conforter sa première place au classement.

La Guinée pourrait bien être la première équipe qualifiée pour la Coupe d'Afrique des nations 2019 de football, dans quatre jours. Les Guinéens ont en effet gagné leur troisième match en autant de rencontres, en éliminatoires de la CAN 2019, ce 12 octobre 2018, en battant les Rwandais 2-0. S'ils s'imposent le 16 octobre à Kigali, lors de la 4e journée, ils seront quasiment assurés de finir premiers ou deuxièmes du groupe H [1] et de disputer ainsi la phase finale du tournoi, l'été prochain (15 juin-13 juillet au Cameroun).

