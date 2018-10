Algérie: Début des travaux de la rencontre nationale sur l'aménagement et le développement des zones frontalières

Alger — Les travaux de la rencontre nationale sur l'aménagement et le développement des zones frontalières, ont débuté samedi à Alger en présence de plusieurs ministres, des experts algériens et étrangers ainsi que les walis et walis délégués et des responsables centraux des différents ministères.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a instruit son département "d'accélérer le processus de développement des zones frontalières, d'où la présence de plusieurs ministres du gouvernement à cette rencontre".

Organisée par le ministère de l'Intérieur sous le haut patronage du président de la République, cette rencontre de deux jours a pour objectif de mettre en œuvre et de vulgariser la stratégie nationale de l'aménagement et de développement des zones frontalières et des espaces géostratégiques, a-t-on expliqué, précisant que cette stratégie est déclinée sous forme de plans-programmes à travers les études d'aménagement et de développement des zones frontalières de manière concertée, dans une vision multisectorielle et transfrontalière.

Cette stratégie permettra aussi de dégager un "Programme spécial de développement des zones frontalières", tout en veillant à la mise en cohérence des actions de développement des zones frontalières déjà initiées au niveau local.

La rencontre, à laquelle participent quelque 400 délégués de différents secteurs et qui sera couronnée par des recommandations, se déroulera en deux ateliers techniques ayant pour thèmes "l'organisation spatiale et la mise à niveau socio-économique durable des territoires frontaliers" et "la gouvernance et les perspectives de développement transfrontalier".