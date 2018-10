Algérie: Le président Bouteflika décide un programme spécial de développement pour les wilayas frontalières

ALGER- Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé d'octroyer "un programme spécial de développement aux wilayas frontalières", a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la rencontre nationale sur le développement des zones frontalières au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal (Alger), M. Bedoui a affirmé que

"le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, fidèle à ses engagements et à ses positions de principe, a décidé de consacrer aux wilayas frontalières un programme spécial de développement et a chargé le gouvernement de l'élaborer le plus tôt possible".

Le ministre de l'intérieur a appelé "toutes les administrations centrales et locales, les élus et les opérateurs économiques à se mobiliser pour la concrétisation et la valorisation des résultats de ce programme sur le terrain au sein de la stratégie que nous nous attelons à débattre aujourd'hui".