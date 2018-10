Algérie: FLN - Ould Abbas appelle de nouveau le président de l'APN à "se retirer"

L'Angola et l'Algérie ont analysé les relations de coopération dans le secteur du tourisme lors… Plus »

"Nous, dirigeants du FLN, appelons Said Bouhadja à la clairvoyance et à s'inspirer un petit peu des exemples que j'ai cités afin de préserver l'image du pays ainsi que les acquis de paix et de stabilité dont jouit l'Algérie grâce à la sagesse et aux sacrifices du président de la République, Abdelaziz Bouteflika", a conclu M.Ould Abbas.

"Le FLN n'a jamais connu de crise de ce genre depuis 1962 et nous n'acceptons jamais, en tant que parti au pouvoir et majoritaire, que cela se produise." (Djamel Ould Abbas)

Bouira — Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbas, a appelé de nouveau samedi depuis Bouira le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhedja, à la "clairvoyance" et à "se retirer avec honneur pour éviter toute éventuelle crise".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.