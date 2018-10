Algérie: Commerce - Nouvelles mesures pour soutenir l'exportation dans les zones frontalières

L'Angola et l'Algérie ont analysé les relations de coopération dans le secteur du tourisme lors… Plus »

Le système législatif régissant les opérations de commerce par troc sera en outre révisé. La liste des marchandises concernées sera élargie et actualisée en prenant en compte les besoins et les spécificités de chaque wilaya, sous la supervision des walis concernés.

Cela permettra de rembourser les frais du transport terrestre des marchandises exportées via les wilayas frontalières, selon le ministre qui a ajouté que les opérations y afférentes ont été confiées au Groupe transport de marchandises et de logistique (Logitrans).

Ces mesures prévoient la relance des manifestations économiques et des expositions dans les wilayas frontalières du Mouggar (Tindouf) et d'Assihar (Tamanrasset), le salon des produits agricoles (El Oued) et le salon des dattes (Béchar et Adrar).

Dans une allocution prononcée lors d'une rencontre nationale sur l'aménagement et le développement des zones frontalières, M. Djellab a indiqué que ces nouvelles mesures "auront un impact important sur le développement dans les zones frontalières, la création de postes d'emploi, l'intensification de l'activité commerciale dans ces espaces et le renforcement de l'intégration économique avec les pays voisins".

