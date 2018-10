Tunisie: «Passage» et «La Première à Gauche», films lauréats du 6e Ciné Par'Court

Peu avant la remise des prix, il y a eu la projection des 7 films, dont 2 documentaires et 5 fictions, réalisés sur une période de 7 mois dans le cadre de 6 ateliers pilotés par des professionnels tunisiens et allemands.

Ce concours annuel du court-métrage pour les jeunes étudiants en cinéma et pour les cinéastes amateurs en Tunisie, avait été initié en 2013 par le Goethe Institut de Tunis et l'Institut Français de Tunisie dans le cadre de l'amitié franco-allemande. En 2015, le Centre national du cinéma et de l'image s'est associé à l'événement en tant que partenaire principal. C'est lors de l'actuelle édition 2018 que le concours placé sous l'égide du CNCI est rebaptisé "Ciné Par'Court".

Cette fiction de 9.10mn est l'œuvre du trio Wajdi Jhimi, Belhassen Yaakoubi et Malek Marzougui qui iront tous à Berlin. Les films gagnants ont été sélectionnés par un jury composé de Majd Mastoura (acteur), Walid Mattar (réalisateur) et Amna Guellali (directrice du bureau de Human Rights Watch en Tunisie).

Les autres films en compétition sont composés de 2 documentaires, "Ghaith" de Achraf Laarbi et "Tout est Poussière" de Younes Ben Slimane. Il s'agit aussi de 3 fictions intitulées "Et la Lumière fût" de Yosra Sanhaji, "Split" de Ghassen Mejri, "Tourbillon" de Fatma Daldoul

