Afrique: Elim CAN 2019 - Maroc - Hervé Renard fait appel au soutien des supporters

Après son test largement réussi contre le Malawi, le Maroc disputera une double confrontation contre les Iles Comores en marge des 3ème et 4ème journées (Groupe B) des éliminatoires de la CAN 2019.

Après la défaite du Malawi face au Cameroun (1-0) vendredi, le Maroc a un coup à jouer dans le groupe D en renforçant sa place de dauphin derrière les Lions Indomptables, qualifiés d'office pour la phase finale en tant que pays-hôte. Les Lions de l'Atlas ne doivent pas sous-estimer le onze des Comores, samedi lors de la 3-ème journée des qualifications de la CAN 2019, et «prendre le match par le bon bout», a assuré Hervé Renard.

Pour le technicien français, le soutien du public est primordial. Il l'a d'ailleurs fait savoir au terme de sa rencontre avec les représentants des médias. «Il faudrait un peu plus de monde que face au Malawi, sinon on s'ennuie dans le stade», a ironisé Renard. «Je veux passer un appel : c'est important de venir encourager son équipe nationale.»

C'est avec les mêmes état d'esprit et détermination des dernières sorties qu'ils devront négocier cette rencontre face à une sélection des Comores qui «n'est pas la plus connue» et un match où «l'on a tout à perdre», a estimé le sélectionneur des marocains.

« Je pense qu'après la Coupe du monde en Russie, on peut être fier de cette équipe», a souligné le coach. «Il faut donc venir la soutenir. C'est important», a-t-il conclu.

Le Maroc, qui reste sur une défaite face au Cameroun et une victoire contre le Malawi dans cette course à la qualification à la CAN 2019, espère évidemment une victoire lors de cette rencontre. Un match qui aura lieu sans Hakim Ziyech. La star de l'Ajax Amsterdam souffre en effet d'une blessure qui le privera de la double confrontation face aux Iles Comores.