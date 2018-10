Afrique: Elim CAN 2019 - Les Comores rêvent d'exploit !

Après s'être parfaitement relancé face au Malawi (3-0) en septembre, la sélection marocaine va devoir confirmer face à une surprenante formation comorienne, qui a réussi à tenir en échec le Cameroun dernièrement (1-1). Avec des joueurs qui évoluent en France (Alhadur, Bakar, Youssouf, Abdou) ou qui y sont passés (Ahamada, Abdullah, Abdallah), cette formation des Comores peut gêner les hommes d'Hervé Renard. Sur le papier, le Maroc est annoncé favori, mais il va devoir se montrer sérieux contre un adversaire hiérarchiquement inférieur. Lors de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Cameroun champion d'Afrique a frôlé l'humiliation aux Comores. Menés au score (1-0), les Lions Indomptables ont eu du mal à revenir dans le match. Le Cameroun en a d'ailleurs fait les frais le mois dernier en concédant le match nul « grâce » notamment à Bahoken, buteur à la 80e minute. Un bon point pour les Comores qui espèrent le bonifier face à l'ogre marocain. Plus facile à dire qu'à faire tant les Lions de l'Atlas se reposent sur des certitudes. D'autant plus que les hommes de Hervé Renard sont dans l'obligation de l'emporter sous peine de voir le Cameroun s'envoler en tête du groupe.

