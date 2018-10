Afrique: Elim CAN 2019 - Algérie - Djamel Belmadi affiche ses ambitions

«Pour moi, je suis satisfait. Benzia a joué dans une position qui n'est pas la sienne. Après, il a fait un bon travail défensif. Je pense que c'est son premier match officiel et il a pris ses responsabilités. Ça va aller mieux. Attal, vous connaissez déjà. Il est capable de bien défendre. Je sais que tout le monde apprécie quand il déborde et pénètre. J'ai besoin qu'un latéral sache défendre. Il a pu aussi apporter défensivement. Ça apporte de bonnes perspectives pour la suite », a ajouté le technicien algérien.

Le début de match était à la fois inquiétant et déroutant mais très vite on a compris ce que voulait Djamel Belmadi, un équilibre défensif/offensif avec deux blocs distincts dans un schéma en 4-1-4-1. Heureusement que Benzia faisait le liant entre les deux.

L'ancien milieu de terrain de l'OM n'a pas caché ses ambitions pour la suite: « On est en bonne voie pour se qualifier. Ensuite, on va dans une compétition pour la gagner. C'est ma mentalité, c'est ce que je vais essayer de transmettre à mes joueurs. Les joueurs sont des compétiteurs, je suis compétiteur. Je ne vais pas dans une compétition pour participer, je vais dans une compétition pour la gagner. Avec une grande humilité et en respectant évidemment tous les adversaires. La seule coupe que l'on a gagnée c'est en 1990, je sais tout cela mais c'est quand même l'objectif, notre objectif ».

Face à une belle équipe du Bénin, l'Algérie a réussi à décrocher les trois points de la victoire en s'imposant (2-0) vendredi lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Fennecs restent leaders de la poule et ont montré un beau visage rarement vu ces derniers mois.

