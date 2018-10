Ile Maurice: Plaines-wilhems - La fille d'une DCP victime d'un vol à son domicile.

Après avoir pu se libérer, la fille de la DCP a tout de suite contacté sa mère. Elles se sont rendues au poste de police de Camp-Levieux et à la Criminal Investigation Division (CID) de la région pour faire une déposition. Toujours selon nos sources, la maison n'a pas été saccagée et ce ne sont que des bijoux qui ont été emportés.

La jeune femme de 26 ans, qui travaille dans une banque, était seule à la maison. Selon nos renseignements, elle aurait pris quelques jours de congé. Et hier, ses parents, hauts cadres de la prison, et son frère ne s'y trouvaient pas.

«Le voleur a fait irruption chez elle. Il l'a ligotée et l'a bâillonnée avec du scotch.» C'est ce qu'avance une source au sein de la police, après le vol commis au domicile d'une «Deputy Commissioner of Prison», hier, vendredi 1" octobre.

