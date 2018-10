Tunisie: Une guerre technologique dans l'écologie

Vision sous forme de révolution !

Lors de la récente rencontre qu'il a eue, dernièrement, avec les médias, le directeur général du Citet est revenu sur les grandes lignes de sa stratégie à l'horizon 2030. Elle s'est focalisée sur l'éco-innovation, dans toutes ses dimensions technologiques. Soit, renchérit-il, avec précision: «Une vision futuriste claire, cohérente et partagée sur les perspectives du développement stratégique du Citet, sur sa démarche et sur ses ressources à mobiliser pour lui assurer un rôle déterminant en termes d'innovation, transfert et adaptation de technologies environnementales ».

Au-delà de sa vocation d'accompagnement technique et de formation, le Citet se veut être une plateforme technologique pour la Tunisie en matière du développement durable. Voire « une interface entre la recherche et l'innovation, d'un côté, et le monde économique et industriel, de l'autre », espère-t-il. Ce transfert technologique qui n'a cessé de mettre en avant des orientations prochaines est reconnu pour être une valeur ajoutée tant en matière d'amélioration du contenu technologique et de compétitivité que sur le plan emploi et employabilité. A l'en croire, cela pourrait aider à relever les défis des ODD tels que redéfinis en 2015 par les Nations unies.

Un choix, trois priorités

Quel Citet veut-on prochainement ? Et comment aller aborder sa révolution, si l'on peut dire ? Ce faisant, il y a trois priorités à retenir comme un choix d'avenir. Primo, la gestion durable des déchets, dont notamment les ordures ménagers et assimilées. C'est que leur valorisation aurait pu être une source de richesse, génératrice d'emplois. Mais cela exige nécessairement autant de financements qui sont de nature à stimuler l'initiative privée. Secundo, la gestion des eaux usées, notamment en milieu urbain, afin de mieux de les exploiter dans l'irrigation agricole. Troisième priorité, la lutte contre les changements climatiques. Un phénomène universel à hauts risques immédiats, à court et long termes. D'où il est urgent de s'y préparer, à bon escient. Adaptation et résilience sont, désormais, les deux maitres-mots reconnus à l'échelle mondiale. On ne devrait plus s'en passer, à tout prix. Le Citet serait-il en mesure de gagner cet enjeu ? Sa révolution institutionnelle aura-t-elle réussi ?