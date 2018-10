Tunisie: Assurer les meilleures conditions de stockage

En effet, les stocks réalisés en pommes de terre saisonnières dans ledit gouvernorat ont atteint près de 13.880. Dans le cadre du suivi effectué par les services compétents au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, pour s'informer de la situation des stocks, la commission technique mixte a effectué une évaluation de la campagne nationale de lutte contre les bactéries qui peuvent toucher les quantités stockées, et ce, le 9 août 2018. L'opération a concerné les zones de Souk Essebt et El Brahmi relevant du gouvernorat de Jendouba.

De grandes quantités avariées

Ainsi, on a pris connaissance des conditions de stockage imparfaites chez la majorité des producteurs, du non-respect par un grand nombre d'agriculteurs de la région des pratiques saines de stockage, dont le stockage en hauteur dans des sacs appropriés et propres. On a remarqué, de même, qu'une grande partie des quantités stockées est avariée et contaminée par les bactéries.

A noter que les revendications relatives à la destruction des stocks traditionnels se trouvant dans la zone de Souk Essebt du gouvernorat de Jendouba sont limitées par rapport aux quantités annoncées, dans la mesure où elles ne dépassent pas les 20 t. Il y a lieu de noter que des dispositions techniques ont été appliquées en utilisant la méthode traditionnelle, notamment lors du début de l'opération de stockage de ce produit très prisé par les Tunisiens.

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche rappelle, par ailleurs, que certains producteurs ont effectué le stockage des pommes de terre sans une connaissance approfondie des étapes à respecter lors de cette opération. L'objectif de ces producteurs est de trouver des prix de vente avantageux au cours de la prochaine période. L'année dernière à la même période que cette année, par exemple, les quantités de pommes de terre concernées ont atteint 1.000 t.