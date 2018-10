Tunisie: Le taux d'employabilité dépasse 70%

- Un taux d'employabilité en hausse.

L'Institut supérieur des études technologiques (Iset) de Sousse vient de lancer (mois de septembre 2018), deux mastères professionnels à distance en collaboration avec le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle (Cnfcpp).

Ces deux mastères sont spécialisés en «génie logiciel et développement rapide des applications (gldra)» et en «plasturgie et matériaux composites (pmc)».

Contacté à ce sujet, le professeur Ridha Azizi, directeur de l'Iset de Sousse, nous a indiqué que le mastère en génie logiciel et développement rapide des applications est élaboré autour du concept de développement rapide des applications avec des outils de haute technologie et d'innovation. Ce mastère professionnel s'attache à développer les connaissances et les compétences demandées pour répondre à la demande du marché en logiciels de qualité dans plusieurs domaines d'application de gestion et du web, et ce, en se référant aux nouveaux outils et systèmes informatiques développés par le marché du travail.

Le second mastère relatif à la plasturgie et aux matériaux composites est élaboré autour du développement durable et de l'innovation. Il s'attache à développer les connaissances et les compétences autour des questions liées à l'industrie dans le domaine de la plasturgie. Cette formation est une occasion pour mettre de jeunes diplômés à la disposition du milieu professionnel dans le domaine de l'industrie et de la plasturgie. C'est une formation pluridisciplinaire appliquée au monde de la plasturgie qui connaît une profonde mutation (innovation constante, fabrication rapide, nano-composite, technologie composite, bio-plastique, matériaux bio-dégradables... ).

La durée de formation pour le cycle du mastère est de deux ans (3 semestres d'enseignement pratique et théorique et un stage de fin d'études).

Mise en place d'une nouvelle plateforme web

En outre, notre interlocuteur a signalé qu'une nouvelle plateforme web a été mise en place récemment pour fournir les divers services aux différents acteurs (enseignants, cadres administratifs, étudiants....). L 'accès à cette plateforme, s'opère selon l'adresse suivante: www.isetso.rnu.tn. Parmi les services offerts par cette plateforme, citons entre autres les actualités et les nouveautés de l'institut... Un espace extranet fournit d'autres services tels que les résultats de fin d'année en ligne, les emplois du temps...

Taux d'employabilité en hausse

Une enquête sur l'employabilité des diplômés a été réalisée récemment au niveau de l'Iset. Elle a révélé un taux d'employabilité qui dépasse 70% du total des jeunes diplômés, demandeurs d'emploi.

Ce recrutement a été réalisé dans des sociétés industrielles et des sociétés spécialisées en Ntic.