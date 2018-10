Tunisie: L'action culturelle et l'artisanat comme moteurs de développement

Ils ajoutent que l'objectif de ce projet inclusif, pensé et conçu en proximité avec les habitants de la région de Kasserine, est de permettre un désenclavement progressif par l'augmentation du potentiel économique que ce centre développera à travers ses diverses activités.

Le Centre culturel des arts et métiers de la montagne de Jbel Semmama sera articulé sur deux volets : «L'action culturelle», qui proposera des ateliers de cinéma, de théâtre, de cirque, de musique, de danse, mais aussi d'activité sportive avec la construction d'un terrain omnisports ; et le volet «Métiers», qui valorisera les ressources naturelles dans la volonté de développer les compétences locales et les former à l'apprentissage professionnel (certifié) à l'artisanat traditionnel montagnard, tel que la distillerie et la tapisserie.

La Fondation Rambourg a également créé une marque de production artisanale et mettra une gamme de produits de cette marque à disposition du Centre culturel des arts et métiers de la montagne afin que le centre gagne son autonomie et sa pérennité financière.