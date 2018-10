Tunisie: Là où tous les ARTs se rencontrent !

L'IFT en Tunisie prend part à cette fête, donc, et invite le public tunisien à découvrir des programmes qui ont été concoctés spécialement pour célébrer l'événement.

La création de cet événement est une forme de célébration de la Journée mondiale du film d'animation, qui a lieu chaque 28 octobre en hommage à Emile Reynaud, pionnier du «film» image par image et en commémoration de sa première projection publique de bandes animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.

D'après les organisateurs, cette manifestation est l'occasion de mettre en valeur la force et la richesse toujours renouvelée de cet art qui n'a pas encore la place qu'il mérite au sein du monde du cinéma.

En effet, le cinéma d'animation regroupe presque tous les arts. Et il est né de la rencontre des arts plastiques et du cinéma ; chaque image (24 par seconde) est fabriquée à part.

Les auteurs des films conçoivent à la fois l'histoire, le graphisme et les mouvements des personnages, les décors et la bande-son (ambiance sonore, musique, voix). Il en découle une infinie variété de modes d'expression, d'esthétique, de propos et de techniques employées. Court et long métrages, série, clip, film publicitaire, effets spéciaux..., l'animation est omniprésente sur tous les écrans (salles de cinéma, télévision, nouveaux médias). La fête a pour mission, donc, de mettre en avant tous les professionnels de cette production prolifique (réalisateurs, animateurs, story-boarders, scénaristes...).

Que la fête commence !

Le rendez-vous avec la «Fête du cinéma d'animation» en Tunisie organisé par l'IFT, se renouvelle, donc, cette année encore et propose de découvrir une collection récente et inédite de courts métrages et biens d'autres nouvelles sorties destinés aux grands comme aux plus petits.

Après la projection du film d'ouverture «Grand Méchant Renard» de Benjamin Renner,mercredi dernier, les projections se poursuivent aujourd'hui dès 15h00 à l'auditorium de l'Institut français de Tunisie avec les «Petits malins», un programme de films sans paroles pour les tout-petits. Il s'agit d'une sélection de courts métrages inédits, sans paroles destinés aux tout-petits, citons : «Le petit bonhomme de poche» d'Ana Chubinidze (2016, 7'30), «La loi du plus fort» de Pascale Hecquet (2015, 6'20), «La moufle» de Clémentine Robach (2014, 8'), «Nicolas et Guillemette» de Virginie Taravel (2008, 9'30), «Oktapodi» de Julien Bocabeille et François-Xavier Chanioux (2007, 2'30),«Bonhommes» de Cecilia Marreiros Marum (2004, 8'), «La migration bigouden» d'Alexandre Heboyan et Eric Castaing (2004, 1'40) et «Circuit marine» d'Isabelle Favez (2003, 8'). Les films seront projetés de nouveau le 27 octobre, à partir de 15h00.

Suivie à 17h00 par «Ernest et Celeste en hiver» de Julien Chleng. Le film raconte l'histoire d'Ernest, un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s'ennuient jamais ! A l'approche des premiers flocons, ils se préparent à l'hibernation d'Ernest : il faut s'occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s'envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l'hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour que Ernest s'endorme le ventre plein ! Le film sera projeté une deuxième fois le 17 octobre, à 15h00.

Le 20 octobre, à partir de 15h00, les tout-petits se régaleront en assistant au programme de courts métrages intitulé «En sortant de l'école». Il s'agit de films d'animation adaptés de treize poèmes de Jacques Prévert, à savoir : «L'alliance» de Eugène Boitsov, «Matines» de Axel Lafrest, «Air vif» de Pierre Grillère, «Le chat» de Johanna Huck, «Même quand nous dormons» de Camille Monnier, «Tu te lèves l'eau se déplie» de Robin Vouters, «Le front aux vitres, comme font les veilleurs de chagrin» de Clélia Nguyen, «Liberté» de Jon Boutin, «Poisson» de Arthur Sotto, «Animal rit» de Amaury Brun, «L'amoureuse» de Léa Krawczyk et «La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur» de Nicolas Rolland.

Le 24 octobre, à partir de 15h00, aura lieu la projection du film «Les contes de la nuit» de Michel Ocelot. C'est l'histoire de trois personnages, une fille, un garçon et un vieux technicien qui se retrouvent, tous les soirs, dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent... Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible...

Autant d'images, d'histoires, de rêves et de magie à découvrir et à apprécier entre amis ou en famille jusqu'à la fin du mois courant. A ne pas rater !