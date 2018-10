Angola: Le pays et l'Algérie renforcent leur coopération touristique

Luanda — L'Angola et l'Algérie ont analysé les relations de coopération dans le secteur du tourisme lors d'une réunion tenue entre la ministre angolaise du Tourisme, Angela Bragança, et l'ambassadeur d'Algérie à dans le pays, Larbi Latrach.

Lors de la réunion, la ministre du Tourisme et le diplomate algérien ont abordé des questions concernant la préparation d'un projet d'accord bilatéral entre les ministères angolais et algérien visant à stimuler le tourisme dans les deux pays.

En Angola, le secteur du Tourisme a connu une forte croissance et est l'un des plus prometteurs en termes de perspectives d'évolution. Ce secteur se développera davantage avec la mise en œuvre du Plan directeur du Tourisme récemment approuvé.

Le plan directeur vise à définir le profil professionnel du secteur du Tourisme, à promouvoir la certification professionnelle et à améliorer les itinéraires touristiques, ainsi qu'à segmenter les marchés touristiques aux niveaux interne, régional et international et à classer les produits touristiques angolais.

Selon un communiqué de presse du ministère du Tourisme, parvenu à l'Angop vendredi, le niveau des relations bilatérales et les mécanismes pour le renforcer ont également été analysés.

La formation, l'organisation des statistiques, la promotion et le marketing, ainsi que l'organisation et la diffusion du potentiel touristique et de son artisanat, font ont également été abordés lors de la réunion.

A l'occasion, l'ambassadeur d'Algérie a invité la ministre angolaise à effectuer une visite de travail en Algérie, où elle devra rencontrer son homologue et discuter de questions d'intérêt commun.

L'Angola et l'Algérie ont des relations d'amitié, principalement dans le domaine pétrolier.