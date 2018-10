Angola: Annonce de la revitalisation du secteur de l'investigation agraire

Chinguar — Le secteur de la recherche agraire sera redynamisé dans les prochains jours pour redevenir le support fondamental et indispensable pour l'augmentation de la production durable et de la productivité en Angola.

À cet effet, le Ministère de l'Agriculture et Forêt entreprend des actions pour changer l'état actuel des institutions de Recherche Agronomiques et Vétérinaires créées dans les années 60 et qui, actuellement, nécessite de ressources humaines, matérielles et financières pour son fonctionnement.

L'information a été rendue publique vendredi dans la municipalité de Chinguar, dans l province de Bié, par le ministre de l'Agriculture et Forêt, Marcos Nhunga, quand il procédait à l'ouverture de l'année agricole 2018/2019, en représentation du Président de la République, João Lourenço.

Le ministre a fait savoir qu'il était en cours des actions qui visent à changer le paradigme de la recherche avec l'introduction d'une nouvelle culture organisationnelle et de gestion basée sur un abordage des chaines productrices.

Il a également annoncé qu'il était en cours l'implantation des premiers six centres, nommément de maïs, haricot et soya basé dans la province de Huambo (centre), le centre de recherche du manioc, patate douce et arachide, dans la province de Malanje(nord), le centre de recherche de vache laitière qui sera basé dans la province de Huíla (sud), le centre de recherche des caprins et ovins qui sera installé dans la province de Malanje (nord), le centre de recherche du café, palmier et cacao basé dans la province de Cuanza Sul (sud) et le centre de recherche sur la Bio vétérinaire basé dans la province de Huambo.

Pour renforcer les ressources humaines pour la recherche, il a informé que le secteur devra recruter des spécialistes nationaux et étrangers et a annoncé qu'il était en cour un plan de formation de cadres pour le niveau de post-graduat.

Lors de son intervention d'environ 40 minutes, le gouvernant a reconnu que le secteur avait quelques problèmes comme le déficit de production d'aliment qui oblige le pays à dépenser plus de trois mille millions de dollars pour l'importation d'aliments.

L'exode des jeunes des zones rurales vers les villes, les difficultés de fonctionnement de plusieurs industries à cause du manque des matières-premières, l'abandon des cadres du secteur dû aux bas salaires et aux difficiles conditions de vie dans les municipalités, communes et fermes que le secteur devra, à tout prix, changer sont d'autre problèmes du secteur de l'agriculture.

De l'autre, il a reconnu que le secteur avait fait des progrès importants, ces derniers années, avec l'augmentation de la productivité par rapport aux années agricoles 2016/2017, grâce à l'engagement et créativité des agriculteurs de diverses catégories et aussi grâce à l'effort des techniciens des institutions de l'Etat et du secteur privé et des ONGs.