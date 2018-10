Cote d'Ivoire: Élections locales - Le Président Ouattara encourage les électeurs à "participer massivement et pacifiquement" au vote

Selon les chiffres officiels de la Commission électorale indépendante (Cei), 6 498 215 électeurs doivent se rendre aux urnes ce samedi 13 octobre 2018. Ce, en vue d'élire les conseillers municipaux et régionaux, dans 10 464 lieux de vote et 20 219 bureaux. Au nombre des candidats, l'on note 22 391 dont 18 226 hommes et 4165 femmes.

«Je viens de voter au Lycée Sainte-Marie de Cocody, ce samedi 13 octobre 2018, dans le cadre des élections municipales et régionales. J'encourage tous mes compatriotes à participer massivement et pacifiquement à ce scrutin important pour notre développement local», a déclaré le Président Ouattara, après son vote.

