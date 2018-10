Afrique: Elim CAN 2019 - Madagascar se rapproche de plus en plus de la qualification

C'est un but de son joueur vedette Faneva Andriatsima qui vaudra peut-être de l'or. En inscrivant dès la 18e minute le seul but de la rencontre en Guinée Équatoriale, l'attaquant de Clermont a permis aux Malgaches de s'imposer sur la pelouse de son concurrent direct pour la qualification (0-1). Après avoir gagné au Soudan en ouverture (1-3), les équipiers de l'ancien Lensois Lalaina Nomenjanahary avaient obtenu un joli partage des points face au Sénégal en septembre (2-2).

L'équipe de Madagascar s'est approchée un peu plus d'une première qualification historique en Coupe d'Afrique des nations, ce 13 octobre 2018 à Bata, dans le groupe A des éliminatoires pour la CAN 2019. Vainqueurs des Equato-Guinéens ce samedi, les « Barea » seront quasiment assurés de disputer la phase finale s'ils gagnent le 16 octobre face au « Nzalang Nacional ».

En attendant le match entre le Sénégal et le Soudan dans la soirée, Madagascar a mis la pression sur les Lions de la Teranga en s'imposant 1-0 en Guinée équatoriale ce samedi à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019.

