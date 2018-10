Ile Maurice: Les internautes règlent leurs comptes avec la police

En effet, les policiers se sont bien fait critiquer par les internautes à la suite de la publication d'une vidéo démontrant un homme en uniforme de policier dans un état second au volant de sa voiture, par exemple. Ou encore, suite aux nouvelles sanctions, ces mêmes internautes n'ont pas épargné les policiers en postant des vidéos de personnes roulant au volant de leur voiture, les deux mains sur le volant et le pied sur le levier de vitesse.

Sur la Toile, depuis deux mois environ, un internaute mauricien a connu une popularité soudaine. Il s'agit de Warren Etowar. Il en est à plus de 7 000 abonnés sur sa page «Warren Chris Mème's Page». Le trentenaire fait des «mèmes» qui ont pour but de faire rire, oui mais aussi de conscientiser.

Ils ne sont pas d'accord avec le déroulement d'un quelconque événement, le dérapage d'un politicien ou encore des lois en vigueur, ces membres du public le font savoir. Comment ? En utilisant de plus en plus les réseaux sociaux. Sur Facebook, depuis que la photo de la notice de contravention servie à un conducteur qui n'avait pas ses deux mains sur le volant, a été publiée, les internautes se sont lâchés. La photo a été republiée des centaines de fois avec des légendes différentes des internautes indignés contre ce zèle de la police.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.