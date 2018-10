Ile Maurice: Les officiers traqués par le public

Le 20 septembre, Niroy et Nicolas Hazmoth, deux frères âgés de 30 et 22 ans respectivement, ont filmé un policier qui se trouvait dans un état second au volant de sa voiture à Chemin-Moulin, Médine. Revirement de situation. Ils sont interpellés pour le vol d'une matraque et d'un casque appartenant au policier.

Le projet Safe City qui comprend l'installation de 4 000 caméras de surveillance sur 2 000 zones à forte criminalité et 75 endroits sujets aux accidents, la distribution de 4 000 radios intelligentes équipées de GPS aux policiers, l'installation de 500 caméras dans des véhicules de police et la numérisation de la hotline 999. Coût du projet ? Rs 19 milliards.

Autre exemple selon lui, quand il y a de la provocation de la part des personnes et quand la police réagit, d'autres gens trouvent le moyen de filmer ces actions et beaucoup pensent que la faute vient de la police. «Je ne dis pas tout ça pour défendre tous les policiers, mais il faut faire attention car les policiers ne peuvent donner la réplique en répondant à leurs détracteurs.

Un inspecteur de police a, lui, une autre lecture. Il confie que certaines choses sont permises. «Souvent, il n'est pas interdit qu'un véhicule de la police s'arrête sur une double ligne jaune. Car s'il y a une urgence, nous ne pouvons pas arrêter le véhicule loin. Et si durant ce temps quelqu'un nous prend en photo et la diffuse sur Facebook, la majorité des gens penseront que nous avons fauté.»

S'agissant des contraventions, Ranjit Jokhoo explique que la police «pé roul lor statistics ces derniers temps». Il est d'avis que le constat à l'amiable est venu banaliser les accidents de la route. «Une des raisons pour lesquelles le nombre de morts a augmenté est le fait que les autorités ont commencé à banaliser les accidents à travers le constat à l'amiable.» Il trouve que les accidents causés par la conduite dangereuse, irresponsable et irréfléchie ne sont plus la responsabilité des autorités mais plutôt celle des compagnies d'assurances. «Bann sofer, sofar kontinié fer séki zot anvi. Zis kan touyé ou bles dimounn lerla lapolis rant ladan.»

Selon lui, les policiers n'ont plus de rigueur. «La formation et la rigueur sont les maîtres-mots. Ils ne peuvent travailler dans l'à-peu-près. C'est eux qui doivent respecter la loi. Ce sont eux l'élément répressif dans la société. Li pa kapav atann complaisance du public.»

Avec la nouvelle Road Traffic Act en vigueur depuis le 1er octobre, les sanctions sont plus sévères envers les automobilistes. Leurs moindres faits et gestes seront scrutés. Sauf qu'en agissant ainsi, les policiers vont à leur tour être traqués par des citoyens, au moyen de leur smartphone ou autre équipement technologique, comme le cas de ce policier en uniforme qui roulait en direction de Bambous mais qui n'avait pas les deux mains sur le volant comme le précise la loi (Regulations 2010). D'autres cas d'abus de policiers, filmés par les membres du public, ont aussi fait les choux gras de la presse. Comment les policiers réagissent face à ce type de citoyens ? Comment feront-ils face à cette nouvelle vague de la technologie ?

