Ile Maurice: Réseaux sociaux - «Contravention Royoss» et «Contravention dans la Cuisine» font le buzz

Depuis que Fardeen Ramchurn a publié sa notice de contravention sur Facebook, les internautes ont rivalisé d'imagination. Une fois l'indignation passée, les parodies de lois et d'amendes improbables ont fusé. Ainsi, selon «La Loi dan Biro», une amende de Rs 1 500 est prévue pour quelqu'un qui «ena gato mais ki pa partazer» alors que celui qui «kit so plat lor la table» écope d'une amende de Rs 1000 selon «Contravention dans la cuisine.»

Sur lexpress.mu, l'un des commentaires les plus populaires est celui de Kamil qui écrit: «Manual drivers need to have three feet so that they can keep them on the three pedals at the same time.» Environ 300 autres internautes y ont souscrit à cette boutade. Un internaute rappelle que Fardeen Ramchurn a bel et bien commis un délit en vertu de la RoadTraffic Act mais un autre dit ne pas comprendre pourquoi une seule personne a été ciblée alors que de nombreux automobilistes conduisent avec une seule main sur le volant tous les jours. Pour un autre internaute nommé Jay, il s'agit tout simplement d'une «méthode que le gouvernement a trouvée pour soutirer de l'argent au public afin de payer les dettes de ses projets inutiles».