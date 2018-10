Angola: Le pays compte sur l'aide du Cisna pour la croissance des assurances

Luanda — L'Angola, à travers de l'Agence de Régularisation et Supervision des assureurs d'Angola (Arseg), compte sur l'appui des membres des assureurs , Valeurs Mobilières et Institutions Financières Non Bancaires de l'Afrique Australe (CISNA), pour augmenter le taux de pénétration des assurances et fonds de pension dans l'économie actuellement fixé à 1%.

Pour la croissance de cette activité à 3%, cette agence travaille conformément aux principes recommandés par les instances internationales, comme l'Association Internationale des Fonds de Pensions (IOPS), pour la sensibilisation des familles et des entreprises pour les inculquer la culture de l'assurance.

Pour atteindre cet objectif, d'après le président de l'Arseg, Arnaldo Jaime, il est nécessaire le renforcement de la culture financière.

Arnaldo Jaime, qui intervenait à l'ouverture de la 41e Réunion du Biennal du Cisna a cité les défis du secteur de l'assurance et fonds de pension au pays , entre autres, la mise à jour du cadre légal et réglementaire relatif aux assurances, réassurances qui avaient été approuvées il y a plusieurs années et qui nécessite d'être améliorées avec l'incorporation des meilleurs principes et pratiques internationales.