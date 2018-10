Ile Maurice: OCDE - Maurice présente ses «non harmful tax practices»

Harvesh Seegolam, Chief Executive Officer de la Financial Services Commission (FSC), Renganaden Padayachy, First Deputy Governor de la Banque de Maurice (BOM), Rajesh Ramloll, Deputy Sollicitor General, des représentants du ministère des Finances ainsi que de la Mauritius Revenue Authority font partie de cette délégation. Elle présentera les dernières mesures prises par la FSC, comme l'abolition de la licence de la Global Business Caterory 2 ou encore, l"abolition des régimes fiscaux différents pour les compagnies domestiques et non-domestiques.

Essayer de redorer le blason de la juridiction mauricienne lors de la conférence de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). C'est le but de la délégation qui s'envole vers Paris ce samedi 13 octobre pour essayer de convaincre les pays membres de que les décisions prises par les autorités sont des «non harmful tax practices.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.