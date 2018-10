Ile Maurice: Paul Bérenger sur le traitement du cancer - «Narien pa bon. Ni laparey ni traitement»

La rentrée parlementaire a aussi été au coeur de la conférence de presse. Pour lui, le fait que le nouveau Deputy Speaker sera «enn transfiz» est un scandale, surtout que les raisons de la démission de Bobby Hurreeram sont inconnues pour l'heure. Par ailleurs, il estime que cette première séance après les vacances a été mal organisée car il n'y aura que les first and second readings des projets de loi. «Bien sir, pa pou ena letan pou poz question alor ki nou envi pou kestion lor metro» a dit Paul Bérenger, rappelant au passage que 80 questions sont toujours restées sans réponses.

