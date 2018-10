Afrique: Elim CAN 2019 - Les Aigles de Carthage sereins face au Niger

Pour le match de ce soir, et bien que le sélectionneur tunisien compte plusieurs blessés, il possède néanmoins une riche effectif pour pouvoir gagner ce match bien facile face à cette faible sélection nigérienne. Faouzi Benzarti ne peut compter sur Wahbi Khazri et Issam Jebali, blessés, Syam Ben Youssef qui s'est entraîné en solitaire jeudi dernier ainsi que d'Ali Maâloul. Concernant le brassard de capitaine, Benzarti a affirmé que c'est le Gardien Farouk Ben Mostapha qui va le porter en l'absence de Wahbi Khazri.

Interrogé sur les joueurs qui l'ont le plus impressionné, Benzarti a cité le nom de l'attaquant du CS Sfaxien, Firas Choouat : « Il est excellent. Il se bat et il marque des points. Ce sera un de nos premiers atout face au Niger ».

« Nous sommes tenus d'imposer notre jeu et d'être rapides pour éviter que l'adversaire ne prenne confiance en ses capacités, a déclaré Faouzi Benzarti. La sélection est fin prête pour la confrontation de samedi et la préparation a été ponctuée de réunions techniques quotidiennes avec joueurs, consacrées à l'examen des plans tactiques », a fait savoir Benzarti, assurant que chaque joueur connait parfaitement le rôle qui lui est dévolu.

Le sélectionneur Faouzi Benzarti a tenu a préciser que l'ambiance dans le groupe de la sélection tunisienne est « excellente » entre le staff et les joueurs. Le technicien a affirmé qu'il n'a pas demandé la victoire, mais il a insisté pour que l'équipe développe un football moderne et le résultat devra naturellement suivre.

Après s'être imposé au Swaziland le mois dernier, la Tunisie à l'occasion de se rapprocher un peu plus d'une qualification pour la CAN 2019 lors de la double confrontation face au Niger.

