Afrique: Elim CAN 2019 - Victoire impérative pour le Burkina Faso

Le Burkina Faso se doit de gagner à domicile pour garder toutes ses chances dans son groupe des éliminatoires de la CAN 2019. Le pays des hommes intègres ne doit pas laisser passer sa chance. Surpris par la Mauritanie le mois dernier (0-2), les Etalons doivent absolument profiter de la défaite des Mourabitounes vendredi en Angola (4-1) pour rejoindre les deux équipes en tête de la poule avec 6 points. Pour cela, il faudra battre le Botswana.

Charles Kaboré, conscient que les Étalons doivent gagner à tout prix, ne veut pas tenir compte de cet aspect. Il promet plutôt de se donner à fond pour arracher la victoire.

« Quand on démarre un match, on ne se pose pas beaucoup de questions. A chaque fois qu'on se dit qu'on ne prend pas un carton, on sort avec un carton rouge derrière. Maintenant, il faut jouer à fond, aider l'équipe le mieux possible pour avoir un bon résultat. Je ne penserai pas aux cartons sur le terrain », prévient d'emblée Charles Kaboré dans des propos relayés par Burkina 24. Pour le capitaine des Etalons, le plus important est de s'imposer d'abord à domicile.

Interrogé également sur la défaite en Mauritanie, Charles Kaboré reconnait qu'il faut se relever de cette chute. « On est bien réveillé. On sait que contre la Mauritanie, c'était un faux pas. On sait que les responsables, ce sont nous les joueurs. Mais sur le terrain, quel que soit ce que le coach dit, quand on monte, c'est nous qui devons minimiser les erreurs », confie le capitaine des Étalons du Burkina Faso.

Il pense que les joueurs doivent assumer les erreurs et en tirer des leçons pour les deux matchs à venir. « J'espère qu'on pourrait se relever pendant ces deux matchs pour faire un bon match ici et au Botswana, indique-t-il. J'espère que contre le Botswana le samedi, on va faire le moins d'erreurs possibles et marquer des buts », conclut Charles Kaboré.