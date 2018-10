Ile Maurice: Fête de l'autonomie - Rodrigues cité comme exemple

La cérémonie pour fêter le 16ème anniversaire de l'accession de Rodrigues au statut d'île autonome a eu lieu hier, vendredi 12 octobre. Le thème choisi cette année est «Rayonnement de Rodrigues dans la République», et Serge Clair n'a pas manqué de faire ressortir toutes les décisions prises par l'assemblée régionale et citées comme exemple à Maurice.

Lors de son discours, le Chef Commissaire a tenu a saluer SAJ qui, pour lui, est le principal architecte de l'autonomie de Rodrigues. Serge Clair est aussi revenu sur le rôle que Paul Bérenger, Antoinette Prudence et Robert Ahnee ont également joué pour l'île. Cela a permis aux Rodriguais de prendre des décisions qui sont citées comme exemple au niveau national, comme l'interdiction des sacs en plastique et la fermeture de la pêche à l'ourite. Serge Clair a précisé que d'ici la fin de son mandat en 2022, il va lancer plusieurs autres projets. La valorisation des produits locaux, l'amélioration des services de santé et la mise sur pied de l'e-health en sont quelques exemples.

Quant au ministre mentor, il s'est dit satisfait que les Rodriguais apprécient le travail que le gouvernement fait pour améliorer leurs vies. Revenant sur la polémique des billets d'avion, SAJ a fait savoir qu'Air Mauritius a pris cette décision pour une meilleure organisation des vols. «Après l'intervention du Chef Commissaire, il y a une certaine flexibilité maintenant» a-t-il rappelé.

La cérémonie a eu lieu en présence d'Olivier Bancoult et la commissaire des Arts et de la culture Rose De Lima Edouard Ravina. Plusieurs Rodriguais ont été décorés lors de la cérémonie. Par ailleurs, des routes et autres infrastructures ont été renommés. Désormais, elles portent les noms de Rodriguais qui ont contribué au développement de l'île.