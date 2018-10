Cote d'Ivoire: Elections locale 2018/Soubré - Grosse ferveur populaire des militants du PDCI et du RHDP au meeting de fin de campagne

Plus d'un millier de personnes, acquises à la cause d'Alain-Richard Donwahi, s'étaient réunies dans l'après-midi, le 11 octobre, à la Charles Bauza Place Donwahi, pour le meeting de fin de campagne en vue des élections régionales du samedi 13 octobre prochain.

C'est à 16 H 50 que le candidat a foulé le sol de cette place mythique pris d'assaut par des militants du PDCI et du RHDP soutenant sa candidature pour un meeting qui a tenu toutes ses promesses malgré la pluie. A son arrivée sur les lieux, Alain-Richard Donwahi a été accueilli par les cris de joie des militants scandant des slogans « Alain président ». Cette mobilisation concrétise surtout cet engagement de ces hommes, femmes, jeunes et vieux qui disent que la voie est désormais bien tracée pour la victoire nette au soir du samedi prochain.

Dans sa déclaration de fin de campagne, ARD a vivement salué et remercié les membres de son équipe et, les a invité à rester mobilisé jusqu'à la victoire au soir du 13 octobre. Pour Alain-Richard Donwahi, il n'y a pas de doute, la victoire est déjà acquise. « Durant les deux semaines de campagne, je pense que nous avons été compris. Rendez-vous donc le 13 dans les urnes pour confirmer les choses. Dans la Nawa, nous avons compris que le développement est une affaire de tous.

C'est pourquoi j'ai fais appel au RDR, au MFA, au FPI et bien d'autres partis politiques pour travailler. Ensemble, nous allons développer cette région. Ensemble nous allons faire de cette région la deuxième de la Côte d'ivoire après Abidjan. Nous avons cette capacité, les hommes et des femmes qu'il faut. La région possède est riche en potentialités touristiques, culturelles et économiques. Nous devons seulement nous unir et donner le meilleur de nous-mêmes pour y arriver.2018 est une année importante pour nous jusqu'en 2023 », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Soyez confiant faites barrage au mensonge. On gagnera cette élection au soir du 13. Vive la victoire.