Cote d'Ivoire: Soubré - Les chefs de cantons apportent leur bénédiction à Alain-Richard Donwahi

Le 10 octobre 2018, en début de soirée, au siège du Pdci-Rda, une rencontre s'est tenue entre le candidat du PDCI-RHDP aux régionales dans la Nawa et les autorités coutumières.

Alain-Richard Donwahi, a décidé d'associer à cette nouvelle aventure la chefferie pour avoir leur bénédiction et soutien avant la grande bataille. Ainsi, lors de son intervention, il a expliqué aux chefs couronnées venus entre autres des cantons BADAKUA, GBOGOUO, BROKUA, et GUIBOUO le sens de sa candidature et, mis en relief ses qualités après avoir présenté brièvement son bilan depuis sa prise de fonction à la tête du Conseil régional de Nawa en 2013. « C'est une belle occasion que vous m'offrez de vous éclairer sur certaines choses », a-t-il dit d'entrée de jeu. « J'ai été désigné par le président Henri Konan Bédié pour être tête de liste Pdci pour le compte des élections régionales dans la Nawa. J'ai également eu l'accord du Président Alassane Ouattara. La liste Pdci-Rhdp comporte tout le monde, toutes les sensibilités politiques et la société civile. Cette liste a été conçue pour faire participer toutes les intelligences au progrès de la région », a t-il terminé.

Lobbying gagnant, puisque, les chefs présents dans la salle, émus par la démarche du ministre des Eaux et Forets, ont décidé de soutenir leur enfant « si nous ne soutenons pas notre fils qui va le faire ? Notre fils est venu rencontrer ses papas, chefs de canton et de tribu, pour nous confier sa candidature. Tu es un de nos valeureux fils de la Nawa. Tu es le seul actuellement qui peut défendre nos projets au niveau du gouvernement. Tu as notre soutien », ont dit en substance les garants des us et coutumes. Enfin, les chefs traditionels, après avoir ont prodigué des conseils à leur fils, ont soumis des doléances au Président du Conseil Régional, notamment, la construction d'une banque de sang à Soubré et la question de l'emploi des jeunes diplômés de la région. Concernant la première des doléances, Alain-Richard Donwahi, a rassuré les autorités traditionnelles que la construction d'un centre de transfusion sanguine est déjà au programme du budget 2018 du Conseil régional. Néanmoins, pour répondre aux besoins des populations, le Conseil a renforcé les structures sanitaires de la région par son intervention directe mais aussi par le biais de partenariats. En outre, le Conseil régional a pu augmenter les infrastructures de santé sur le territoire régional ainsi qu'améliorer de la qualité de service.