Cote d'Ivoire: Pitigoua II et Yabayo - Les populations en détresse se réjouissent des actions du Président du conseil régional

Vous avez posé un acte de grandeur. L'ambulance va servir non seulement toute la région mais en particulier les usagers du tronçon Soubré - Yabayo - Liliyo qui, a enregistré jusqu'à ce jour, près de 500 accidents de la route », a révélé le médecin soulagé. La campagne électorale a débuté le 28 septembre dernier et elle s'est achevée le jeudi 12.

A des Dizaines des kilomètres de là, plus tard, à Yabayo, une foule avait envahi le centre de santé de ce village carrefour. La cause, après des décennies d'attente, le Centre de santé Urbain ( CSU), va disposer d'une ambulance grâce à Alain-Richard Donwahi qui, a fait cette promesse lors de son passage dans cette localité il y a quelques jours. C'est donc dans une liesse populaire sans précédent que le fils de feu Charles Bauza Donwahi a été accueilli. Libation, chant et danses ont meublé cette cérémonie qui a pris fin par la remise des clés de l'ambulance au chef de village de Yabayo.

