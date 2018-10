Cameroun: Escroquerie - Un faux pasteur molesté

C'est au quartier Ekounou, situé dans le 5e arrondissement de Yaoundé, que Michel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a vécu l'un des moments les plus terribles de sa vie. Après avoir maintes fois fourbé ses ouailles en se présentant comme le « messie », son masque est finalement tombé le 05 octobre dernier.

Carrefour Ekounou. Il est 10h ce vendredi 05 octobre. L'ambiance qui y règne est extraordinaire. Une foule (d'hommes et femmes) envahit le domicile de Michel tel un essaim d'abeilles. Entre vocifération des voix qui s'élèvent et cri enchainé des femmes, on écoute des propos tels que « voleur... » ; « tu vas nous remettre notre argent... », s'échapper du tohubohu. On comprend dès lors que le masque du « sauveur des femmes » comme il se faisait appeler, est tombé. Installé dans ledit quartier depuis trois ans, son bilan en tant que « serviteur » de Dieu se résume à une liste pleine de supercherie, d'arnaque et d'escroquerie.

Avec pour astuce de convaincre ceux qui l'écoutent en se présentant comme l'envoyé de Dieu sur terre venu pour sauver les âmes en détresse, plusieurs personnes (en majorité les femmes), sont tombées dans le traquenard de ce laudateur sans envergure. C'est alors que sa maison, lieu où il recevait ses ouailles, s'est transformée en un véritable lieu où les femmes s'y succédaient les unes après les autres tous les jours et à toute heure pour des supposées séances de prières. D'ailleurs, devant sa cour un écriteau indique clairement « j'ai reçu gratuit, je donne gratuit ». Des signes qui pouvaient suffire à définir la vraie nature du larron.

Mais comme le dit un adage très populaire, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Suite à plusieurs séances de prières insatisfaisantes, sa clientèle commence à avoir des doutes sur ses compétences. D'où la prise en charge de son domicile ce jour. « C'est depuis l'année passée que j'étais venue rencontrer ce fameux pasteur. Je lui avais posé mes problèmes, j'avais les couches de nuit, je ne réussissais dans aucun de mes projets. Il m'avait demandé une somme de 250000 Frs pour me suivre. Il avait commencé avec quelques séances, deux mois plus tard, il a disparu, je ne me suis pas inquiétée car il m'avait dit qu'il ira en voyage pour acheter les produits manquants pour mon traitement », raconte Anne, l'une de ses victimes.

Séparations des couples

Et d'ajouter « seulement, deux mois plus tard, il est revenu, il a changé de maison. Un jour en me rendant au marché, je l'ai rencontré, il m'a rassuré qu'il avait des problèmes et qu'il a perdu son téléphone tout en s'excusant. On a repris contact, et Michel a continué à jouer son jeu. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'il n'est rien d'autre qu'un usurpateur. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui l'ont rencontré aussi pour les mêmes problèmes et à chacune d'entre nous il promettait solution, chose irréalisable, bien au contraire la vie devenait de plus en plus difficile ».

D'après certaines sources, ce pasteur a aussi été à l'origine de plusieurs séparations des couples. Il a causé du tort à plusieurs foyers, qui ont décidé de lui régler définitivement ses comptes. Entre coup de pieds, jet de pierres, et coup de fouet, il en a reçu de tout le monde. Marié et père de trois enfants, c'est en escroquant toutes ces pauvres personnes qu'il s'occupait de sa famille qui réside du côté de Douala. Des faux pasteurs tout comme des « bonbons » pasteurs, il en existe partout actuellement au Cameroun. Il ne reste plus qu'à appeler les croyants à beaucoup de prudence afin d'éviter le piège.